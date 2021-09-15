國民黨主席選舉紛擾不斷，資深媒體人彭文正今（15）日表示，自己沒有選邊站，但相當在乎4位候選人對論文門事件的表態；而他也提到，很多人對於國民黨的選情是有點恨鐵不成鋼。

廣播節目「千秋萬事」今日談及國民黨主席選舉，彭文正表示，4個候選人各有長處，但很多人對於國民黨的選情是有點恨鐵不成鋼，因為希望國民黨能成為一個強力的在野黨，若沒有一個強而有力監督的在野黨，那強勢過半的民進黨，可能四軍都掌握在手中，且嚴密掌控司法，這樣的國家早晚會變成極權國家。

彭文正也提及長久以來持續追查的「論文門」，他強調，這是一個事關大是大非的事情，遠遠超過誠信問題，是司法問題，因此也非常在乎4位國民黨主席候選人對此事的表態。

他認為，目前表態最清楚的是張亞中，但可能因為他沒有任何包袱，所以可以說得如此灑脫；而去年江啟臣曾邀他到中常會演講，子題為「當騙子變成總統」，這也算是江啟臣的表態方式，雖然朱立倫日前也對蔡英文的論文題出質疑，但有點為時已晚。而目前卓伯源還沒有任何著墨。

此外，節目一開始發生一段有趣的小插曲，今日由彭文正開場，「我是汐止王小姐的朋友彭文正」，他笑說，因王小姐老是訪問街頭藝人彭文正，所以被換掉了。不久後王淺秋抵達現場，彭文正則說，「王小姐不甘心被換掉，所以又來了」。

事後王淺秋在臉書解釋，因汐止塞車，晚到了幾分鐘，只能靠彭P幫忙主持開場，「大家會不會真的希望他主持算了（揮汗）」。下了節目她跟彭P說，「我應該把今天主持費給你。」彭竟回「妳的主持費太少了，我看不上眼！」讓王淺秋哭笑不得，直呼「可憐啊」。