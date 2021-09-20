羽球金牌戰將王齊麟與大家一起爬高剪龍眼。（好看娛樂提供）

台視、好看娛樂共同出品實境節目《全明星觀察中》，最新1集中大家一起出遊至宜蘭梅花湖，原本說好一起拍照，但是中途粿粿和林敬倫卻與大家脫隊，2人就一起走走逛逛和拍照；當被其他人找到時，粿粿還開心秀出剛剛拍的照片，結果立刻就被小春質問「男友視角是不是」。

梅花湖行程結束，大家一同前往黃昏市場買晚上烤肉要用的食材，採買完後突然想到「潘君侖在宜蘭」便立刻打視訊邀約他，甚至叫對方帶上超甜高麗菜、山豬肉及小米酒。當開始烤肉時，需要用到「鋁箔紙」，但沒想到江宏傑一攤開，瞬間覺得不對勁，這時候粿粿突然說「這是那個，貼在廚房上面的」，原來小春不小心買到「貼在抽油煙機上的鋁箔紙」，這也讓他有點尷尬的說「我ㄎㄧㄤ了我，我醜一，浪費錢」，瞬間讓全場大笑。就在大家烤肉烤到很嗨時，開始玩起遊戲，甚至開始互相畫臉，相當開心。

烤完肉的隔天，是江宏傑寶貝女兒Aila的開學日，於是他一早先留紙條給宿家人們，便立刻開車回到新竹老家，他也說「怎麼突然小孩要上課了，又期待又感傷」；接到Aila後，父女2人開心在車上聊天，小傑也打電話給回民宿，讓大家跟女兒視訊，童言童語的樣子瞬間融化所有人，大家不自覺露出「姨母笑」，畫面相當溫馨，最後Aila也用奶音說「愛你們喔」，相當可愛。

不僅如此，本集還有位重量級來賓，小春還在打電話前預告「應該大家都認識」，沒想到電話一接通，小春就說「喂～齊麟喔」，聽到的瞬間，所有人張大嘴巴，潘君侖還驚訝問：「齊麟是那個齊麟嗎？」就在大家忙著剪龍眼時，王齊麟突然登場，跟著大家一起爬高剪龍眼。不過，其實身高188公分的他是個很怕高的人，爬上梯子還不斷發抖，甚至說出「比打金牌還緊張」，可見真的相當害怕。

小春也好奇問王齊麟「東奧哪一場最難打」，王齊麟也透露，他覺得其實第一場最難打，因為當時還不清楚奧運的強度，只能盡全力比賽「當時大家都覺得我們沒救了，就盡力打，沒想到就打贏他們」，過程相當辛苦、刺激。節目每週日晚間8點於台視播出；隔週六晚間8點TVBS歡樂台42頻道重播。