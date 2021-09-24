李智凱靠父親金句挺難關。（公視提供）

公視節目《保持聯絡》本周主題「自律與支持」，邀請代表台灣出賽奧運的銀牌體操國手李智凱，以及其防護員王瑞翔進行受訪，分享這次征戰東京奧運賽事的點滴。李智凱透露在國家隊的訓練行程，每天8點起床、9點便開始訓練到下午6點左右，維持非常規律的生活，令主持人李明璁與李霈瑜聽了不可置信地直搖頭。

奧運前夕因為疫情差點停辦，李智凱表示：「這次行李有1半以上都是防疫用品，為此還多帶1個行李箱，誰能真的安全地上場去比賽，完成比賽這一刻，其實才是最重要的一個前提。」也表示本屆因為沒有民眾到場觀賽，更接近訓練時的熟悉環境，反而讓他更加習慣。上場前緊張時就會閉起眼睛，複習接下來要做的動作，並且告訴自己「我做得到！」

身為出賽選手，該如何平衡他人的期待與壓力？李智凱透露以前會給自己太大壓力，往往都是失敗收場或是不好的結果。當他有更多比賽的磨練後，學會把壓力視為前進的動力。也分享面對失敗的心法，「我會告訴自己，用開玩笑的方式說遇到瓶頸還怕甚麼，還有瓶身跟瓶蓋，突破這個關卡還有下一個在等著。學會這樣想之後，壓力就會慢慢地比較小，之後面對這些困難與挑戰，也會願意多給自己一次機會」，正能量爆棚。

主持人李明璁觀察發現這些優秀的運動員其實都有點早熟，他們從很小年紀就開始承受壓力與孤獨，李智凱坦言過程的辛苦也讓他曾懷疑過自己的選擇，「雖然過程中放棄了很多與朋友相處玩樂的機會，但最後都回饋到好成績上時，我覺得這些付出都值得了。」也提到家人的支持與鼓勵是他最大的動力，想起爸爸的一句話「努力過、嘗試過，有50％的機會，那不努力就等於零」，因為這句話讓他不管是訓練或比賽都更願意去嘗試，遇到挫折也會拿這句話來勉勵自己。

《保持聯絡／Alone Together》全系列13集，每周六上午10點公視頻道首播，當晚上8點於「公視＋」、「公視 PTS 臺灣」Youtube頻道上架。