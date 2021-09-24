周予天挑戰按摩涼鞋痛到跪地。（三立提供）

彭小刀對決曹佑寧。（三立提供）

林敬倫、曹佑寧首次同隊。（三立提供）

吳宗憲、KID領軍《全明星》隊員。（三立提供）

中視、三立實境綜藝《綜藝玩很大》日前邀請《全明星運動會》第2季的選手們來玩，包含江宏傑、曹佑寧、周予天、彭小刀、林敬倫、顏佑庭、洗菜、粿粿、孟潔、晏柔中，陣容相當強大，也是節目開播以來，隊員最多的一次，不但讓主持人吳宗憲跟KID林柏昇燃起了熱血的運動精神，這次企劃更是主打《玩很大》歷年來的經典關卡，像是大逃殺、健康步道涼鞋、晨間操等等，不僅讓《全明星》各個熱血開玩，也深刻體驗了「玩很大」強度驚人的遊戲。

這次10位隊員當中就有7位是首次參賽《玩很大》，不分紅藍、破天荒重新組合大對決，讓每個經典關卡都玩出許多新花樣，其中籃球版大逃殺黃隊的曹佑寧、林敬倫對上黑隊的彭小刀、周予天，強將之間的對決更是節目的一大看頭，面對運動強將集結，小隊長KID林柏昇還忍不住嗆聲「跑再快也不會比瘋面仔還瘋」，追殺過程中不但驚險刺激，其中顏佑庭還跑到吐出來，超級拚命，讓彭小刀直呼「這比全明星還累」。

近期《玩很大》推出的企劃深受觀眾喜愛，上一期的拉拉山企劃「強盜金幣掠奪戰」，收視率更是衝上有效收視排行第一名，穩坐周六冠軍！日前在台東錄製7週年特別企劃，迎來了坤達、愛紗、炎亞綸、鬼鬼吳映潔、李佳穎、郭靜齊聚池上，共同完成玩粉感謝祭的活動任務，不但親自下廚準備在地料理、佈置場地，更帶來限定組合的LIVE演出，來回饋粉絲，所有感人又歡笑的內容，預計在10月份播出，值得期待。