第56屆金鐘獎將於10／2（六）晚7點在國父紀念館登場，往年金鐘獎典禮由於頒獎獎項多，再加上得獎人難得有機會在台上暢所欲言，因此典禮超時，所有與會嘉賓都要在現場等待，因此今年特別邀請炎亞綸與唐綺陽擔任「時間大使」，兩人為此拍攝影片，柔性提醒領獎者請掌握時間，90秒發言盡量不要超時。

炎亞綸與唐綺陽兩人是《36題愛上你》的主持群之一，今年節目也入圍電視金鐘獎，他們私下不只是多年有默契的好朋友，兩人有話直說的風格深受觀眾網友喜愛；因此特別邀請擔任金鐘「時間大使」，藉由兩人直爽的性格、幽默的互動在promo中提醒領獎者，典禮得獎感言只有90秒，感言記得先想好，帶出時間管理資訊。

在拍攝宣傳片時，炎亞綸、唐綺陽笑說兩人對金鐘獎是「第一次大姑娘上花轎」，炎亞綸還暗指Sandy已得獎好多次，若真得獎，她應讓給他們每人15秒時間，唐綺陽插話說：「但當年跟她爸（吳宗憲）一起領，Sandy可能也沒機會說話！」

對於節目入圍，炎亞綸與唐綺陽難掩興奮，炎亞綸表示唐老師等的比他還久，一直強調入圍就是肯定，而唐綺陽也表示在私人臉書已提早先感謝要謝的人了。她根本沒想過會入圍，告訴自己要平常心，但又突然蹦出一句：「怎可能呢！」雖然在圈內久，但覺得能入圍機會還是很難得的。

這次典禮安排炎亞綸與唐綺陽拍影片擔任「時間大使」，唐綺陽說：「自己是很會掌控時間的人，如果得獎者在規定時間內說完感言，我會更尊敬你。」雖然兩人是時間大使，但如果自己得獎她毫不考慮就說「今年得獎我超時是應該的，但不要做那個讓人討厭的人！」