星座專家唐綺陽於官方頻道分享9/20～9/26星座運勢，這周將進入秋分，春分、夏至、秋分、冬至都是很重要的節氣，秋分9/23也是太陽進天秤的時候，意味著政治事件浮上檯面，天秤是跟合作、和平有關係的星座，和平來臨之前一定是經過激烈的協議、協商，或者是互相摸索、妥協，今年又是政治年，因此政治議題讓我們感到緊張。

這段時間是「多事之秋」，大家都覺得事情比較多，包含天災人禍，大家都要緊繃神經守好自己，至少保護好自己的身體健康。目前五星逆行中，水星開始進入停滯期，這個停滯應該讓大家很有感覺，這段時間容易發生折返跑、忘東忘西、資料遺失、溝通不良等狀況，我們要在這樣的磨難當中積極的成長，學會如何變通，在無形當中促進彼此的關係。

金星來到天蠍座，這段時間如果社會充斥恐怖主義，或者發生一些狀況讓我們產生可怕聯想，也不要擔心害怕，因為這是促使所有人進步的動力，讓大家沒有那麼安逸，然後努力的讓社會前進，金星天蠍也會觸發我們對理財的焦慮，大家對理財無法置之不理，錢的問題將成為合作上很重要的考量，想法變得更加務實。

重要星象：太陽進天秤、秋分，五星逆行與水星停滯，金星進天蠍

【工作注意：牡羊、雙子、獅子、天秤】

牡羊：堅持自己的立場，不隨意鬆動

雙子：忙於各方協調，在眾多機會中抉擇

獅子：展現專業能力，能帶來資源與支持

天秤：別急著衝鋒陷陣，先從旁觀察

【桃花注意：處女、射手、摩羯、水瓶】

處女：適合從朋友做起，先培養默契

射手：當心說錯話，或踩到雷引發爭吵

摩羯：放鬆心情，魅力自然大爆發

水瓶：耳朵很硬，試著放軟別太嚴肅

【財運注意：天蠍、雙魚】

天蠍：釐清錢財去向，優化理財帶來進帳

雙魚：屬於自己的資源，要堅定維護

【健康注意：金牛、巨蟹】

金牛：工作要適時交付出去，避免過勞

巨蟹：找時間多休息，增進健康及好運