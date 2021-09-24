戀人之間相處難免會有誤會產生，有些人內心比較強大，會自我調適，也不會太放在心上，但有些人容易陷在負面情緒裡，甚至做出過激的行為，《搜狐網》運勢專欄表示，和以下4大星座交往，要是有誤會一定要解釋清楚、及時化解，否則容易將感情消磨殆盡。

金牛座：

金牛座表面看起來相當豁達，但其實他們容易把想法和情緒壓在心裡，若是遇到誤會來不及化解，次數一多，金牛座就容易胡思亂想，等到他們徹底爆發，屆時就算你好好解釋，他們也聽不進去，最後只能黯然分手。

巨蟹座：

巨蟹座的內心比較悲觀，遇到事情容易往壞處想，因此和巨蟹座談戀愛時，多多理解他們之餘，遇到誤會也要好好溝通清楚，通常他們多半能理解，但是如果另一半持續不當一回事，巨蟹座失望久了也會毅然而然的轉身離去。

天秤座：

天秤座的個性較為火爆，遇到一而再再而三的誤會時，往往不會給對方任何反應機會，就會直接提出分手，但其實若是誤會當下能夠及時化解，他們也不會如此衝動。

雙魚座：

雙魚座心思細膩，很多事情都藏在心裡，面對誤會也經常保持沉默，但又會默默記在心裡，等到負面情緒積累久了就會越發疏遠另一半，因此跟雙魚座談戀愛時，一定要和他們經常溝通，否則兩人的感情很快就會冷掉。