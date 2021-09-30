張語噥推出新歌〈下單 我的愛〉，邀來呂思緯（鼓鼓）合唱，日前拍攝MV，鼓鼓飾演一位外送員，因送餐而遇見清秀可愛的顧客張語噥，擦出戀愛火花，鼓鼓讚張語噥是可愛的女生，合作過發現她很有主見、超級認真，張語噥直說：「鼓鼓哥私下和工作時幾乎沒有差別，私底下聊天跟工作時都一樣，是熱血又很有禮貌的大男孩。」

在MV中，張語噥的好友吳思賢（小樂）大方出借自己的飲料店面給劇組拍攝，還在MV中客串演出，小樂笑說：「鼓鼓和語噥都把我家的鳳梨冰茶唱進歌詞了！一定要力挺。」除了小樂之外，張立東、顏佑庭、YouTuber小吳也都在MV中軋上一角。

鼓鼓分享自己比較早進入社會，為了負擔生活費及支撐玩樂團的夢想，自己做過相當多的工作，舉凡服飾店、餐廳、工地、大賣場、捷運公司，以及較相關的樂團助理、製作助理、錄音室助理、樂團技師、樂器行打烊班、PA人員等，讓張語噥讚他是「十八般武藝」，鼓鼓則表示：「自己的錢自己賺，我甚麼工都打過的。」但又笑說：「就是沒做過外送員，謝謝語噥讓我體驗了一下外送人生。」