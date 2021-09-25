星座運勢網站「同道星座查詢」分析，金牛座、水瓶座、白羊座的人經營友誼很佛系，他們不太會主動和朋友聯繫，有事才會聯絡，身為他的朋友只能習慣他這種特殊的交友模式，千萬不要覺得他們是在刻意冷落。

▍1.金牛座

金牛座不擅長交際應酬，性格比較內向，他們嘴巴不甜，做事一板一眼，沒事不會主動聯絡朋友，他們做事有規劃，凡事按部就班，平常所有心力都專注在自己的生活上，有時他的朋友們會覺得不被在乎，其實他們也想要好好的維持友誼，只是不知道怎麼做比較好，有時想要試著主動聯繫朋友，話到嘴邊又吞回去，如果朋友們不主動與他聯絡，他也不會主動找上門。

▍2.水瓶座

水瓶座看起來有很多朋友，其實他們對朋友的定義很嚴格，他們不會花很多時間跟朋友黏在一起，對他來說，好朋友是心靈相通的人，就算很久不聯絡也不會讓感情變淡。水瓶座常常沉浸在自己的世界裡，需要很多獨處的時間和空間，平常和朋友各忙各的，不會主動聯繫，一旦有事碰面，彼此的默契也絲毫不減，交友方式非常佛系。

▍3.白羊座

白羊座性格熱情開朗，與朋友相處直來直往，不過有時也會擔心自己這種直腸子的個性會在無意間打擾他人，或傷害感情，更不希望對方認為彼此的關係沒有那麼好，主動聯繫反而變成自作多情。白羊座對朋友很真誠，態度很友善，但他們很少主動維持關係，就是怕造成反效果，不如彼此保持默契，有事再聯繫碰面即可。