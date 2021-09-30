年紀越大社交範圍越小，也越難交到好朋友，有些星座長大後比起熱鬧更愛一個人生活，《搜狐網》專欄就點名，白羊座、處女座、巨蟹座的人越老越不愛社交，覺得自己一個人也可以過得很好。

▍1.白羊座

白羊的性格比較主動、熱情，但是真的了解他們就會發現，其實也是外向的孤獨患者，尤其隨著年紀越來越大，白羊也會覺得酒肉朋友沒什麼意思，把自己的交友門檻提高。白羊其實不喜歡主動迎合別人，而且也沒有想像的自來熟，慢慢的也不喜歡去強迫自己融入新的圈子，會覺得特別累，所以會慢慢的開始變宅，很多人其實並不了解真正的白羊。

▍2.處女座

處女座本身性格就比較內向，但是作為一個完美主義者，他們對於自己不擅長社交，其實會努力的融入大家，盡量的讓自己看起來是擅長，並且在社交中是開心的。但是這終究不是真實的處女座，所以慢慢的處女座就會想開，不會再辛苦的逼迫自己做那些自己做不到的事情，處女座的人生是和自己和解的過程。

▍3.巨蟹座

巨蟹雖然看著挺隨和的，其實因為對於感情有些不信任，所以並不是那麼容易能和他們進一步更熟悉，不過巨蟹又很在乎別人的感受，所以會迎合對方，總之不要傷害對方，儘管自己其實是不舒服的。於是很多人都知道巨蟹有個溫和善良的性子，有什麼都願意去找巨蟹，可是巨蟹並不想要這樣的紛擾，本質根本就是想躲起來，不去管任何人，只管自己的感受和心情。