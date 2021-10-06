每一對情侶的相處模式都不一樣，有些人剛在一起就像老夫老妻，有些人則永遠處於熱戀期。《搜狐網》命理專欄近日發文，指出有4個星座的人天生就喜歡轟轟烈烈的戀愛，只要一覺得感情生活變得平淡，就會立刻提出分手。

1、射手座

射手座在感情當中喜歡追求精神上的享受，總是放縱自己的感受，他們只要喜歡上一個人，就會勇敢地和對方在一起，不會考慮其他人的意見，或以後可能發生的結果，可是一旦他們發現2人的感情變得平淡，就會開始感到厭倦，想要提出分手。

2、雙子座

雙子座喜歡追求刺激感，越是不容易到手的人事物，他們就越有興趣，如果另一半是很簡單就追到的話，他們很快就會失去興趣，甚至越來越不在乎對方，因此若是想追求雙子座，千萬不能立刻表現出喜歡、付出真心，否則所有努力很可能都會白費。

3、雙魚座

雙魚座的個性有些孩子氣，總是喜歡各種有趣的事情，無法忍受生活中有任何一絲平淡，就算是談戀愛也要轟轟烈烈，因此如果和雙魚座在一起，確實可以享受到甜甜蜜蜜的愛情，但若是結婚可能就得謹慎考慮，因為他們在婚後也無法安定下來，仍是一個愛玩「大孩子」。

4、巨蟹座

巨蟹座還不了解一個人的時候，會覺得對方很神祕、很有吸引力，所以總是想盡辦法追求，只不過當他們真的和對方在一起，慢慢回復到平淡的生活，他們就會不懂得好好珍惜、無視對方身上的優點，導致巨蟹座原來什麼都想要得到，最後卻什麼都沒得到。