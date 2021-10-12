金曲台語歌王許富凱原訂2月首度攻蛋舉辦「拾歌」台北小巨蛋演唱會，當時最後考量疫情期間長輩粉絲健康、南北通車的風險，決定忍痛宣告演唱會暫時延期；重啟5月檔期時，又遇上疫情緊張全台發佈三級警戒，只能二度延期喊卡！

隨著疫情近來疫情逐漸放晴，在與團隊討論後決定申請年底檔期，如今終於確定拿到12月4日台北小巨蛋的場地，也讓他一直懸著的擔憂轉而踏實，他興奮直呼：「終於可以開唱了，對我跟支持我的粉絲來說真的是很大的好消息，也對粉絲們感到抱歉，讓他們一等再等，但等待的果實是美好的。」這段期間他持續動腦練唱，就是要把歌單調到自己最滿意的狀態。

演唱會從年初一路直轉到年底，成了另類的「延」唱會，對於演出內容也是一再加碼，持續與導演開會、反覆推翻歌單，他自招歌單經過三次的調整，一定有更多滿滿的溫暖與感動，來就知道了，「導演也都快被我逼瘋了，真的很謝謝團隊所有的人員，演唱會有我的歌唱成長史、也有台灣各個階段的音樂史呈現，真的會很豐富，不來絕對會後悔。」

許富凱出道十週年推出的售票個唱「拾歌」台北小巨蛋演唱會正式宣告將於12月4日晚間7點30分開唱，演唱會門票將於10月25日中午13:00在7-11全台ibon售票系統重啟開賣，務必把握最後機會搶票。已取票觀眾請謹慎保留該票券，演出當日持原票進場入座使用；若因疫情影響及檔期不克前來，退票期將從10月12日到10月21日受理，細節請洽ibon官網查詢退票程序。