據中國外交部官網16日消息，中國國務委員兼外長王毅15日同伊朗外長阿卜杜拉希揚通電話時表示，中方理解伊方在伊核問題上維護國家利益的正當立場，支持重啟全面協議恢復履約談判，願與伊朗及各方一道，推動談判朝著有利於地區和平與穩定的方向發展。

王毅說，中伊元首8月通話為兩國關係未來發展指明方向。無論國際和地區局勢如何變化，中方都將為推動中伊全面戰略夥伴關係取得更大發展做出努力。中方願與伊方繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持，反對單邊霸凌行徑，捍衛國際公平正義。兩國要加強務實合作，穩步打造合作成果。同時也要繼續加強抗疫合作，直至最終戰勝疫情。中方也願同伊方在地區和國際事務中加強協調合作。

王毅表示，阿富汗鄰國外長會首次會議十分及時和必要，已經得到有關各方的歡迎和重視。中方支持伊朗方面主辦第二次會議，希保持阿鄰國外長會業已形成的良好勢頭，充分發揮鄰國優勢，突出鄰國特色，為阿富汗實現長治久安貢獻鄰國力量。同時，阿富汗鄰國外長會也要同其他各類涉阿多邊機制加強溝通協調，形成更大合力。

阿卜杜拉希揚表示，伊中關係是戰略性的。伊新政府將認真落實兩國元首達成的一系列共識，堅定推進伊中全面合作計畫。伊方感謝中方大力支持伊抗擊疫情，希同中方繼續深化抗疫合作。伊方致力於重啟伊核全面協定談判，認為有關各方都應履行自身義務。伊方願同中方密切配合，共同辦好第二次阿富汗鄰國外長會。