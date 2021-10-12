網友分享第一次吃教父牛排的經驗，竟將奶油抹刀用反，用到刀柄部分。（截自Dcard）

頂級牛排館「教父牛排」連續第4年在米其林指南中摘下一星殊榮，一名女網友前往朝聖，不過她先是去到並非摘星的分店，接著又緊張到連奶油抹刀拿反，用刀柄部分抹奶油，眾多網友看完笑翻，完全忽略美食分享，直呼原PO：有夠可愛！

一名暱稱「B級美食」的女網友，在Dcard發表《第一次吃教父牛排》一文，表示自己是沒吃過的菜逼八想來嚐鮮看看，於是前往位在信義的教父（牛排），一踏進餐廳門口就莫名的被低調奢華的氣場震撼住了，進到餐廳坐下來後卻意外覺得典雅溫馨。

接著「B級美食」從飲用水、麵包開始介紹，盛讚「熱騰騰的麵包外皮酥脆、內裡蓬鬆軟綿，口感相當好，塗上奶油，直接吃掉好幾個」。不過因為太過緊張，她竟然將抹刀用反了，連自己都覺得可笑，還附上照片證明。接著又繼續洋洋灑灑介紹前菜、主角牛排、配菜、甜點，全部都附上照片以及食後感想，相當用心。

不過眾多網友看到抹刀用反就笑翻了，紛紛回應：「抹刀那邊好可愛哈哈」、「好可愛希望你繼續分享」、「看到抹刀那邊 我直接大笑還放大來看」、「抹刀好可愛哈哈哈哈哈可不可以追蹤妳的ig」，「B級美食」也回應表示，發現後趕緊用衛生紙擦乾淨然後換方向裝沒事繼續抹。

另有多名網友指出，她去的不是拿米其林一星的教父，大直的那間才是，「B級美食」更新表示謝謝網友提醒才知道原來得到米其林的是大直那家，自己搞錯了，當初只想說兩家選一個近的吃。