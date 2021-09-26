台中市發生罕見接種AZ疫苗，發生心肌炎案例，經急救後搶回一命，這名24歲男子9日接種第1劑AZ疫苗後身體不適，送醫診斷疑似心肌炎，一度住進加護病房，經台中榮總連續5天施打強心針後救回一命，中秋節出院回家團圓。衛生局表示，該名男性接種AZ疫苗2日後急診就醫，診斷疑似心肌炎，24日經致電關懷表示症狀已痊癒，也告知受害救濟相關事宜。

台中榮民總醫院副院長傅雲慶表示，施打新冠肺炎疫苗所引起心肌炎等副作用的比例不高，一般發生機率約為百萬分之12，BNT造成心肌炎的機率相對較高，依國外經驗，年輕男性發生率約為萬分之一，這名男性患者打AZ疫苗引起相當罕見。

這名24歲年輕男性，9日接種AZ疫苗，第二天就有發燒、嘔吐、胸悶等症狀，送醫檢查有心肌酵素高現象，患者有有發炎現象，而且血壓偏低，14日轉院至台中榮總治療，到院時心臟收縮率變差只剩30％，院方緊急送往加護病房並施以強心劑，穩定症狀。

傅雲慶說，這名24歲男患者接種第一劑疫苗，翌日即有發燒、胸悶，還造成心臟衰竭，14日這名男性患者轉院至台中榮總治療，檢察發現心臟收縮率變差，17日確認有心肌炎，治療後好轉，即轉至普通病房進行一般性治療，23日中秋節心臟收縮率上升至46％，順利治療後出院返家。

傅雲慶說，發生心肌炎約可分為2種，其一為病毒所引起的心肌炎，致死率3分之1至4分之1；另為疫苗所引起，該心肌炎常是因接種疫苗而引發的免疫反應，無真正的病毒在心肌，癒後狀況會比病毒性來的好，大約一周可慢慢恢復。

台中榮總提醒，民眾接種疫苗後若出現以下5大症狀，就有可能罹患心肌炎，包括胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、急促、運動耐受不良（體力變差、容易喘）、暈厥、暈倒；醫院診斷民眾是否患有心肌炎，會做心電圖、抽血等檢查，必要時將會進行心臟超音波。

衛生局表示，該案為24歲男性，於9月9日接種第1劑AZ疫苗，接種2日後有發燒、噁心、心搏過速、急診就醫，診斷疑似心肌炎，經診治後症狀已改善，9月19日辦理出院，9月24日經衛生所致電關懷表示症狀已痊癒，並告知受害救濟相關事宜。