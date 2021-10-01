為了75萬元裝潢費用引發糾紛，台中市黃姓男子去年偽造蕭姓男子的本票、向法院聲請裁定，引發蕭男不滿提告，未料，黃男竟憤而以「以後出庭注意人身安全」、「你到法院會被打的半死」等話語恐嚇蕭男，台中地院審理終結，依偽造有價證券、恐嚇等罪分別判黃3年2月、30天拘役。

判決指出，黃姓男子與蕭姓男子因裝潢工程的合約發生糾紛（此部分蕭男已獲不起訴處分），導致黃男心生不滿，去年4月17日至5月11日間，私自到印章店偽刻蕭男印章，並偽造蕭男簽立的本票後向法院聲請裁定卻遭駁回，事後黃男提起抗告，遭蕭男察覺有異狀而向檢方提告黃偽造有價證券。

黃男不滿蕭男提告，竟於去年8月20日晚間，接連打電話給蕭男，以「我怕你見不到我，你到法院會被打得半死，去練武功一下」、「以後出庭的時候，請記得人身安全要注意一下，會給人家打喔」等語恐嚇蕭，使得蕭男心生畏懼，又以手機錄音控告黃涉嫌恐嚇。

黃男對偽造本票、打電話恐嚇等情事坦承不諱，但他出庭時又拿出和解書，宣稱已經與蕭男達成和解，未料，法官詢問蕭男此事，蕭男卻說沒有與對方和解。法官認為，黃男不以理性的方式處理與蕭男間的工程合約糾紛，竟私下偽造對方本票，還向法院聲請強制執行，依偽造有價證券罪判他3年2月刑期，另依恐嚇罪判黃拘役30天。可上訴。