今天發表的英國最新研究顯示，民眾同時接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗和流感疫苗是安全的，不會對兩者引發的免疫反應產生負面影響。

路透社報導，隨著COVID-19防疫限制和社交距離措施放寬，英國和其他北半球國家即將迎來冬季嚴峻挑戰，流感病例可能激增。

英國正為年長者和高風險人口及醫護人員施打COVID-19疫苗加強劑，首相強生（Boris Johnson）政府也已承諾今年將推動史上最大規模的流感疫苗接種計畫。

布里斯托大學（University of Bristol）研究顯示，在使用3種流感疫苗和輝瑞BNT或阿斯特捷利康（AstraZeneca AZ）COVID-19疫苗的試驗中，受試者通報的副作用通常是輕度至中度。

97%受試者表示，他們願意未來一次預約就同時打兩種疫苗。

首席研究員賴薩魯斯（Rajeka Lazarus）說：「這是非常正向的一步，可能意味著需要兩種疫苗的人可以同時預約接種，預約的次數將會減少。」

「這項研究結果已提交疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）供他們考量，將有助決策層規劃這些重要疫苗接種計畫的未來。」

研究人員將兩種疫苗在同一天打在受試者不同手臂上。一組受試者在第1次就診時接種COVID-19疫苗和流感疫苗，第2次就診時注射安慰劑；另一組受試者在同一天接種COVID-19疫苗和安慰劑，第2次就診時打流感疫苗。

這項研究涵蓋英格蘭和威爾斯12個地點的679名志願受試者，並以預印本發表，完整結果預定刊登在醫學期刊

「刺胳針」（The Lancet）。