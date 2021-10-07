世界衛生組織今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）援助物資已送抵北韓，但目前被扣在南浦港進行防疫隔離。目前少有跡象顯示，北韓已放寬嚴格的邊境封鎖措施。

去年爆發COVID-19疫情後，北韓隨即封鎖邊界。儘管並無跡象顯示，北韓爆發嚴重疫情，但南韓和美國官員仍對北韓聲稱零病例表示懷疑。

世界衛生組織（WHO）在截至9月底的最新南亞和東亞週報中表示，已開始經由北韓邊境附近的中國大連港，向北韓運送援助物資。

世衛表示：「為了向北韓提供必要的COVID-19醫療物資，世衛開始透過中國大連港進行運送，以供戰略儲備與進一步配送。」

世衛駐北韓代表薩爾瓦多（Edwin Salvador）表示，在北韓進行隔離的物資包含緊急醫療用品、藥物和用於必要醫療保健服務的醫療物資。

世衛表示，截至9月23日，北韓已為至少4萬700人進行採檢，結果全數為陰性。

南韓統一部一名官員告訴韓聯社，中國海關數據顯示，北韓與中國之間的海上貨運航線似乎逐步開放中，但目前並未發現兩國之間有透過陸路進行貨運的跡象。