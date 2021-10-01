中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增11例境外移入個案，其中6人符合突破性感染定義，曾接種AZ、BNT及嬌生疫苗。另確診個案中新增1例死亡。

今日新增1例死亡個案(案6426)，為60多歲女性，有慢性病史及萬華區活動史，今年5月19日出現咳嗽、發燒等症狀，5月22日因快篩陽性由衛生單位安排隔離，5月27日確診，5月31日收治住院，7月23日解除隔離，9月29日死亡。個案並沒有打過疫苗。

至於新增的11例境外移入個案，為5男、6女，年齡介於10多歲至40多歲，分別自美國(6例，案16334、案16335、案16336、案16339、案16340、案16343)、宏都拉斯(案16337)、日本(案16338)、印尼(案16341)、越南(案16342)及柬埔寨(案16344)入境，入境日介於今年9月17日至9月30日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，11人當中，有6人符合突破性感染定義，其中案16334曾接種2劑AZ滿14天，案16335、16337、16339、16340曾接種2劑BNT滿14天，另案16336則接種嬌生疫苗滿14天。

截至目前，國內共累計16234例確診，分別為1599例境外移入，1萬4581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

去年至今累計843例死亡病例，其中831例本土，居住縣市為新北市412例、台北市319例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外。