第10輪BNT疫苗加開61至63歲民眾施打，符合預約資格約11萬8564人，今天上午10時至下午6時開放預約。指揮中心統計，8小時有8萬8459人預約成功，預約率達7成4。

中央流行疫情指揮中心昨天晚間公布，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約平台第10輪增加開放9月29日前意願登記BNT疫苗的61歲至63歲民眾（不含第9類對象）預約接種，加開時間至10月7日下午6時止，可施打日期預定10月10日至10月14日。

針對這次加開BNT疫苗的預約率約為7成4，指揮中心發言人莊人祥接受媒體聯訪時表示，自從開放BNT疫苗預約接種後，每次預約率大約都落在7成5左右，因此，這次加開預約率與平時預約踴躍度算是持平。至於來不及在這次加開作業中完成預約的61歲至63歲一般民眾，仍可在11期進行預約。

這次BNT疫苗加開預約消息昨天深夜臨時通知，引起部分里長及民眾不滿，認為消息告知太趕。指揮中心指揮官陳時中下午在記者會坦言，這次通知比較倉促，但指揮中心真心希望更多民眾可以快一點完成接種，確實很抱歉，麻煩民眾協助配合。

預約平台第10輪前次（10月4日上午10時至10月5日下午4時止）已宣布的符合BNT疫苗預約資格對象，包含64歲以上民眾、18歲至63歲第9類對象以及18歲至22歲民眾，依原預約期程，已於10月5日下午4時停止預約及修改，總計約29.7萬人完成預約，並將於10月6日至10月14日施打。