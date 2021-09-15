國民黨選監委員會今天決議撤銷將候選人張亞中移請考紀會查明一案，張亞中發聲明表示，他並不意外，樂見選監委員會在3天內做此決議，不過，他認為「考紀風波」重創國民黨形象，選務中立性已遭外界質疑，黨中央應調整選務部門人事。

國民黨選監委員會前天臨時開會，決議將黨主席候選人張亞中移請考紀會查明，引發爭議，黨主席候選人江啟臣、朱立倫紛紛要求撤銷該議決，今天選監委員會召開例行會議，會中拍板撤銷該案。

隨後，張亞中發聲明表示，先前對於他被移請考紀會查明一案，朱立倫為此錯愕，江啟臣深感詫異，張亞中並不意外，這是他參選以來對處境的感受，也是他參選的原因，也就是「為本黨贏回尊敬」。

張亞中說，選監委員會早該當晚看到各方聲明，就該做決議，不過他仍樂見選監委員會在3天內做此決議，讓選監委員會「恢復」正常，但考紀風波，對國民黨形象傷害至深且鉅，應說明風波始末，並且應有人負責，希望考紀風波就此落幕，回復到理念論述能力的本質性競爭。

張亞中指出，然而此次考紀風波，已經讓各界強烈質疑黨主席選舉中，選務部門的中立性，國民黨應有足以對幾組參選人以及黨員、社會大眾釋疑的具體做法，包括調整已有明確不中立證據、負責選務人員的人事。