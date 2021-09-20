國民黨主席候選人張亞中被指涉「紅統」、「亡黨」、「分裂」，他將自己有無紅統等案送國民黨選監委員會，自請調查。對此，國民黨主席候選人江啟臣今天則呼籲選監委員會務必中立客觀處理這些事情，不要無端牽扯其他人，因為馬上要投票了。

張亞中認為朱立倫指涉其「紅統」、「亡黨」、「分裂」，他希望國民黨選監委員會能依據民國110年黨主席選舉候選人競選公約及「端正選風實施要點」，做緊急處理，若情節屬實，就撤銷他的參選資格。

國民黨選監委員會今天也發出聲明，選舉監察委員會召集人曾永權接獲通知後決定，原定9月23日（週四）中午12時召開的例行會議，提前於週三中午12時召開會議討論。

江啟臣今天下午要前往台東進行基層黨員座談會，他在松山機場受訪時表示，尊重張亞中的提案，他也請選監委員會務必中立客觀處理這些事情，不要無端牽扯其他人，因為馬上要投票了。