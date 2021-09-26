國民黨主席選舉由前主席朱立倫回鍋當選，中共總書記習近平今早發賀電祝賀，重申92共識與反台獨，並謀求國家統一。對此，競選黨魁落敗的孫文學校總校長張亞中表示，「我覺得很好啊」，認為兩岸關係能夠有些和平曙光總是好的事情。

張亞中指出，昨朱立倫致電給他，朱主席就是很客氣地說，有機會跟他見面來跟我談一談，他就說歡迎、歡迎、歡迎，其他就沒有談任何的東西了。

針對下一步是否會參選2022六都或縣市長選舉？張亞中坦言，自己沒規劃，他不考慮自己，但願意扮演跟民進黨全面對抗的角色，他想要的是救黨、救國、救兩岸，重要是去找解決問題的方法，國民黨政治思想需重新建構，否則未來會越來越難選。

對於不少支持者力拱張另創政黨，張亞中直言，當然不可能，強調自己參選是為了救國，孫中山是為了推翻滿清才成立同盟會興中會，不會為了自己的利益成立新政黨，「我要國民黨壯大，才有助於撬動國家未來」。