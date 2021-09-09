Delta侵入社區，本土疫情升溫，加以美股4大指數周三收黑，台股今(9日)在內憂外患夾擊下開低，後在台積電、聯電等電子權值股帶頭拉抬下，指數一度逆轉翻紅，終場加權指數以17304.33點作收，上漲33.84點，漲幅0.2%，成交值縮小至2439億元，來到近半年以來的新低量。

台股開盤下跌95.45點，以17175.04點開出，早盤一度跌破17200點關卡，來到17122.95點，跌近150點，隨後低接買盤進場，拉抬聯電等大型電子權值股，10點過後，大盤指數由黑翻紅，攻至17319.09點，上漲48點，接近午盤後，則在平盤上下來回震盪，指數高低相距近200點。

台積電開盤下跌7元，以612元開出，早盤一度跌至610元，跌逾1%，接近11點，股價翻回平盤之上來到620元；聯電開低後很快便逆轉翻紅，並強勢維持1%以上漲幅，高點來到昨(8日)高點67.9元，漲逾3%；國巨、日月光投控也有2%以上的漲幅。

傳產的鋼鐵族群今日相對表現佳，龍頭中鋼開低走高，盤中來到38.35元，漲幅近2%；運輸類股則是開高走低，類股指數跌逾1%，貨櫃三雄長榮開高，收盤小漲0.5元，以126.5元作收，漲幅0.4%，陽明、萬海則收黑，分別收在121.5元、207.5元

前2日因疫情延燒而大漲的亞諾法、寶齡富錦、美德醫、恆大等防疫概念股今日回檔，疫苗股高端也開低走低，終場收在284.5元，下跌12.5元，跌幅4.21%，包括基亞、云震、台康生技、東洋、國光生等都收黑。