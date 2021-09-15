美國9 月紐約 Fed 製造業指數34.3，大幅上升，由於市場擔憂Delta疫情將破壞經濟復甦腳步，加上市場對於美國聯準會(Fed)縮減購債行動(Taper)是否會受到就業市場恢復推遲，也決定延後行動，經濟前景模糊，美股3大期指盤前陷分歧。美股周三(15日)開盤上漲3.38點、以34580.9點開出，美國老牌科技巨頭微軟上漲逾1%。

截至台灣時間15日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲74.71點或0.22%、暫報34652.28點；標普500指數上漲5.05點或0.11%、暫報4448.10點；那斯達克指數下跌19.82點或0.13%、暫報15017.94點；費城半導體指數下跌23.47 點或0.68%、暫報3425.92點。

5大科技巨頭股價除微軟以外齊跌，電動車大廠特斯拉股價跌0.47%、暫報741.07美元；台積電ADR股價跌1.51%、暫報121.24美元；聯電ADR股價跌0.67%、暫報11.88美元。

微軟周二宣布，董事會已經授權核准600 億美元的股票回購計畫，把季度股息調高11%，並任命公司總裁 Brad Smith 兼任副董事長。微軟受到該消息激勵，周三股價目前上漲1.23%、暫報303.47美元，市值達2.25兆美元，僅排蘋果之後，高居第二。