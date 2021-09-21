在台積電調漲晶圓代工價格帶動半導體股漲勢效應下，加權指數彈升千餘點，到了一七五○○左右，台股暫時停下腳步，正在等待下一個變化，大家想想，市場好像在擔心什麼變數，呈現出來的是成交量逐漸縮減，這是變盤的徵兆，台股到底往上？或往下？可能即將攤牌。

在五月到七月當沖最活躍的那一刻，印象中，大家都記得五月台灣疫情大爆發，即將進入三級警戒前夕的五月十二日，台股出現七七三七．一八億的空前大成交量，從這個大量可以看出很多害怕疫情爆發的賣壓傾巢而出，但台股在七月靠著貨櫃航運帶動的一波高潮，又將加權指數從一五一五九拉升到一八○三四，後來回挫到一六二四八，元凶也是貨櫃三雄幾乎呈現腰斬走勢，這一次帶動千餘點彈升的有兩檔具代表性的個股，一是晶圓代工的聯電與金控股的富邦金。

晶圓代工的加價效應說，台積電從五五一拉升到六三八元，但仍無力衝過今年元月二十一日的六七九元天價，反而是聯電一口氣衝到七二元，成為帶動千餘點上漲的指標。另一檔是富邦金，台灣的金控股從九○年代呆帳危機以來，從打銷呆帳到積極整併，今年是富邦金與國泰金豐收的一年。

台股彈升千點的兩檔指標

富邦金在七月寫下八五．七元高價後，配息三元，九月六日又配股一元，股價在除權後漲到八三．二元，市值跑到一．○八兆台幣，成為全台第四大市值企業，這是台灣第一檔市值逾兆元的金控公司，對整體金融股帶來很大助力，現在富邦金超越台塑化，成為第四大市值企業，而國泰金則在聯電之後，是全台第八大市值企業，金融股今年在股市盛況中，有壽險公司的金控業都寫下空前好成績。

例如，富邦金前八月淨利一二二三．四九億元，ＥＰＳ十一．六九元，如果台股沒有發生什麼不可預測的大變化，今年富邦金ＥＰＳ可能在十五元以上，市場上會給富邦金多少本益比？同樣地，國泰金前八月淨利一一四○．九億元，ＥＰＳ八．三五元，今年賺足一個股本不成問題，現在股價在六○元上下，本益比約六倍。再來是中信金前八月淨賺四二七．七二億，ＥＰＳ二．一四元，今年超過二元可能性很大，但股價大約在二三元上下，ＰＥ可能七倍左右。元大金前八月淨利二五七．九億，ＥＰＳ二．一三元，現在股價在二五元。開發金淨賺二三三．六億，ＥＰＳ一．五六元，股價十四．三元左右。新光金淨利一九八．一億元，ＥＰＳ一．五一元，但股價只約九．五二元，上半年資產總值已達四．五六兆元，每股淨值十八．六元，但股價只有每股資產淨值的一半，這正是市場評價的問題，本益比的空間，也決定了台股的高度。

金控股估值相對保守

台股陷在一七五○○點上下，進與退，可能要看今年業績最有成長性的幾大類股，市場願意給他們什麼樣的評價，這幾大類股包括半導體，從晶圓代工到ＩＣ設計；二是鋼鐵；三是航運股；四是金融股。如前述，金融股受到市場漲跌影響很大，如果市場突然出現類似去年三月的急速回檔衝擊，金融股的投資收益可能出現很大的折損，這個變數太大，因此市場給予金控股的估值相對保守。

同樣地，市場上最敏感的指標在貨櫃航運三雄，長榮以增資後股本來算，上半年ＥＰＳ十四．七七元，陽明是十七．七二元，萬海是十三．八一元，第三季貨櫃三雄成績耀眼，長榮單月營收逾五○○億，這已超過去年第二季以前整季的總和，如果從營收來推估，長榮第三季ＥＰＳ可能達十四元，今年景氣如果沒有發生太大變化，長榮等貨櫃三雄的ＥＰＳ很可能在三七、八元之間，對照市場給出的本益比，大約只有三倍左右。現在市場上傳出法國的達飛、德國的赫伯羅特都宣布航運運價封頂，不再上漲，這是不是意味了航運景氣達到天花板？這是市場的疑慮。（全文未完）

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