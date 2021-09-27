德國大選初步結果出爐，沒有任何政黨獲得過半席次，勢必要組成聯合政府，對於德國新政府未來的外交政策，德國在台協會處長許佑格預期，不會有太大的改變，德國將繼續在歐盟扮演舉足輕重角色；至於在對中與對台政策，德國已經有了「印太戰略準則」，新政府會遵循這個準則，也會繼續進行討論。

德國「巴伐利亞號」巡防艦8月啟程前往南海，美國對此表示樂見這項計畫，並歡迎在這個區域支持「以法治為基礎的國際秩序」。許佑格表示，這就是德國印太戰略準則的一部份，這次任務基本上的」時間就是六個月，目前應該在任何地方。至於這艘軍艦的未來情況，還要等新政府組成後的外交部、國防部再進行分析

許佑格說，晶片是現在的熱門議題，德國歡迎台積電來設廠，薩克森邦會是很是得的地方。他又說，正式上任至今僅六個禮拜，希望有機會能夠拜會台積電，進一步瞭解台積電想去德國設廠的細節。

許佑格指出，推動德國與台灣官員交流是她想要推動的計畫，就他的了解，新國會的經濟與能源委員會對台灣很有興趣，也想要了解台灣，而離岸風電又是當前德國與台灣都有興趣的領域，很以可能組成代表團訪台。