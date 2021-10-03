據第一財經報導，9月下旬從漢堡駐中國聯絡處獲悉，漢堡港口與物流股份公司（HHLA）與中遠海運集團旗下子公司的中遠海運港口公司，完成關於中遠海運港口投資HHLA在漢堡CTT碼頭的談判，將收購CTT碼頭35％股份。由此中遠海運成為首家收購德國漢堡港股權的外國營運商。

HHLA董事長翟智拉（Angela Titzrath）表示，海運行業正在經歷巨大的變化。這樣的情況下長期穩定的合作關係非常重要。這幾年CTT碼頭已發展成為中遠海運航線的重要樞紐。在此基礎上HHLA和中遠海運港口在保證漢堡港和CTT碼頭在中歐貿易中起到重要的作用。

HHLA亞太地區首席代表安克（Lars Anke）表示，這是大陸企業第一次收購德國碼頭，德國目前其他的海港碼頭還沒有來自大陸的投資。他認為與中遠海的合作有諸多空間，比如合力開發海外第三方碼頭、在內陸港和物流管理方取長補短等。

德國漢堡港如今已成為中歐貨運的主要樞紐，港口輸送量的1／3來自中歐貿易往來。在2020年疫情期間，大陸蟬聯漢堡港第一大交易夥伴。據漢堡行銷協會的數據顯示，2020年大陸往來的集裝箱量雖下降8.2％，但仍有240萬標箱，美國則以59.1萬標箱位居第二，讓漢堡港進一步確立「中歐貿易第一大港」的地位。