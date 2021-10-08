中信兄弟許基宏。（鄭任南攝）

中信兄弟許基宏8日敲出本季第11轟，單場再進帳3打點，連3場都是3打點演出，本季打點累積56分排名聯盟第3，也超越詹子賢成為隊上打點王，總教練林威助看到許基宏這幾年的成長，「他心理建設有長大，不像以前遇到瓶頸偶爾會逃避，有了穩定守備，加上打擊又有發揮，就會越打越有信心。」

兄弟今天以5比4擊敗富邦，其中許基宏1人就貢獻3分，包含首局從陳鴻文手中敲出陽春炮，3局靠著高飛犧牲打助隊在下一城，5局二壘有人時再補上適時安打，得點圈有人時展現適時一擊的能力。

許基宏的成長，「助總」看在眼裡，其中點出他在心理建設部分有「長大」，不像過去遇到瓶頸時會逃避，加上守備突出，讓他在打擊低潮時仍獲得出賽機會，「在守備穩定的狀況下，打擊又有表現，越打就會越有信心，一場沒有安打也沒關係，內容是好的就好了。」

許基宏謙虛的說，近期打點多可能也多半帶有些運氣，「我只是想辦法把球打紮實，把隊友打回來。」他也提到，從過去的不成熟慢慢學習、成長，他感謝教練、學長給經驗，「自己就是學以致用，把他們教的東西盡量在場上實現。」