有「高雄第一鬼樓」之稱的鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨3點驚傳大火，火勢搶救不及、全棟12樓一度陷入火海，淒厲嘶吼、救命聲四起。消防局一口氣出動31個分隊前往灌救，雲梯車不斷從高樓層拉出住戶，7名住戶先後被救出送醫急救，仍有生命跡象。

最先燃燒的一樓店面目前為二手家電公司，平時門口堆滿中古的冰箱、洗衣機和冷氣。深夜不明原因起火，火勢相當猛烈且迅速延燒至三樓。為了有效壓制火勢，消防局第一時間出動特搜中隊、左營、十全、鼎金、鼓山、中華、新莊、前金、新興、成功等19車、45人前往搶救。

消防人車3點趕抵現場時，一樓已陷入一片火海還往上延燒，現場圍觀的民眾表示，大樓裡不斷傳出住戶哀號尖叫的聲音，路邊也有住戶不斷哀求消防人員進入火場搶救她的家人，情況相當危急。

消防人員兵分多路，除平面佈多條水線灌救之外，也動用多輛雲梯車、從高處對大樓3、4樓灑水降溫，避免繼續向上延燒。

凌晨3點半，消防人員從大樓中搶救出2男1女住戶，年齡均為六、七十歲的長者，3人都被送往阮綜合醫院急救，所幸及時被救出，傷勢不嚴重、生命跡象穩定。

凌晨4點，火勢向上延燒幾乎來到4樓，消防局為了把握黃金救援時間，一口氣調動29分隊前往灌救，現場共計有31個分隊、72車145人全力搶救。

凌晨4點半大火幾乎已向上竄至12樓，消防人員決定從1樓直接破鐵門進入搶救，雲梯車也不斷升至中間樓層拉出待逃生的居民，2家4口及時被救出送醫，年紀最小僅8歲，最大80多歲。

凌晨4點50分傳出好消息，火勢全面控制，但有民眾在臉書「高雄大小事」爆料，大樓12樓頂樓角落仍有人受困，持續有聽到慘叫聲。大樓內部是否還有人員受困或傷亡，實際狀況仍待消防人員清晨進入查看。

「城中城大樓」40年前完工，曾是全高市最繁華的大樓，大樓地上12樓、地下2樓，地下1樓曾是熱鬧的商場與歌廳，1至6樓為紅燈戶、商場及電影院，7樓以上為住家，頂樓曾是高級餐廳酒店。隨著商圈轉移如今沒落，只剩老弱婦孺及經濟弱勢人士居住，治安亦不佳，數年前管委會革新，才開始有改善，企圖擺脫廢墟鬼樓的惡名，沒想到竟發生火災。

有網友慕名去探險，當地住戶還露透，過去地下室曾發生過姦殺案，今已完全封閉，頂樓也曾有人因吸毒而暴斃，至此靈異傳說不斷。

鹽埕區因歷史之故，老舊大樓不少，與城中城大樓相連的「鑽石大樓」、「金鹽埕大樓」外觀也都相當老舊嚇人，大公路新興街口的「九龍大廈」1989年遭人縱火燒死24名住戶更是知名凶宅，傳聞不斷。