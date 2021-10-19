虎豹潭4死2失蹤 黃金救援時間倒數 今再動員357人搜索

「大方體驗自然營」16日招募31人前往新北市雙溪區虎豹潭活動，卻因溪水暴漲造成4死及15歲陳姓少女、8歲劉姓女童失蹤，18日僅尋獲劉姓女童的鞋子、雨衣，新北市消防局今（19日）再度動員357人及各式機具搜索，畫設13個搜索責任區，從水、陸、空三方加強搜索。

新北市侯友宜今（19日）上午再度前往前進指揮所聽取簡報，侯表示，已搜救超過60小時，在黃金救援72小時內要把握最後的時間積極搶救，今天特別增加更多的人力，畫設13個搜索責任區，全力尋找2名失蹤者。

侯友宜表示，案發第一天就有責成教育局，針對市內中小學活動自我檢視、查核，另外要督導還有哪些活動須注意；經發局、農業局也要了解民間業者是否有舉辦類似活動，了解相關營運狀況，做好查察。

消防局表示，今共動員消防、義消人員共357人加入搜救行列，另外還有19艘船艇、13台空拍機及11輛車輛、2台魚探機，要從水、陸、空三方加強搜索，把握最後的機會。