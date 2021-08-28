本土疫情趨緩，因應中秋節返鄉人潮，花蓮縣政府9月1日中午12時將開放返鄉專車線上訂票，配合防疫措施，發售車票降載為原座位數8成，每列次452個座位，設籍花蓮或在花蓮工作的民眾、配偶、直系血親及其配偶均可訂票，全票200元，每人限訂4張。

台鐵東部幹線在清明、端午、中秋、春節等重要連假時，火車票一票難求，花蓮縣府便民，這幾年在特定假期推出返鄉專車，蘇花改通車後，也加入公車返鄉專車，不過公車搭乘人數不多而取消。

今年中秋4天連假從9月18日至21日，因新冠肺炎疫情趨緩，預估將有大量運輸需求，花蓮縣政府恢復辦理返鄉專車。

花蓮縣府指出，返鄉專車為PP自強號，每列次原有566個座位，配合防疫只賣8成車票共452個座位，全票新台幣200元，台北返鄉專車訂於9月17日晚間8時47分台北站發車，花蓮返北列車為9月21日下午2時30分花蓮站發車。

縣府也安排縣內復興號接駁車，停靠壽豐、鳳林、光復、瑞穗及玉里等站，民眾可持專車乘車證，直接在車站內轉乘。

訂票資格，設籍花蓮或在花蓮工作者、配偶、直系血親及其配偶，每人限訂4張；返鄉專車採實名制，不得轉售或轉讓，乘車時須出示身分證等證明文件。

縣府指出，9月1日中午12時至下午4時在花蓮縣政府全球資訊服務網「中秋節返鄉專車」連結開放訂票。9月5日北部民眾可就近至台北車站花蓮返鄉專車服務台取票，9月6日開放縣府民政處取票，時間都是上午9時至下午5時。