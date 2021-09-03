指揮中心及交通部8月30日宣布雙鐵承載率由7成提高為8成，由於8月20日台鐵和高鐵已經開始預售中秋連假座位，台鐵3日表示下周二（7日）上午9點起開賣中秋連假多出的1成座位，每天約增加6000個座位。

另為配合政府防疫政策，5月11日全國疫情警戒升級之後，台鐵退票免收手續費。台鐵表示，因應國內疫情趨緩，原考量國內疫情升溫所採取的應急措施已無需要，因此下周一（6日）起恢復退票手續費，其餘彈性票務規則皆回復正常退票計算方式。