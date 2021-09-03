台鐵中秋連假再釋出1成座位 下周恢復收退票手續費 09:292021/09/03 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指揮中心及交通部8月30日宣布雙鐵承載率由7成提高為8成，由於8月20日台鐵和高鐵已經開始預售中秋連假座位，台鐵3日表示下周二（7日）上午9點起開賣中秋連假多出的1成座位，每天約增加6000個座位。 另為配合政府防疫政策，5月11日全國疫情警戒升級之後，台鐵退票免收手續費。台鐵表示，因應國內疫情趨緩，原考量國內疫情升溫所採取的應急措施已無需要，因此下周一（6日）起恢復退票手續費，其餘彈性票務規則皆回復正常退票計算方式。 高鐵中秋再加開184班次 9月4日零時開搶 《航運股》台灣高鐵中秋疏運再加開184班次列車 乘載率上限8成 #台鐵 #中秋連假 #退票 #座位 #1成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南購物節 擬再加碼1房抽獎 04:102021/09/03 地方新聞 集集支線隧道變形 通車要等8個月 04:102021/09/03 生活新聞 高公局示警 秋節國道5號行車時間增7倍 04:102021/09/02 生活新聞 中壢封街萬人烤肉 首度停辦 04:102021/09/03 焦點要聞 疫苗不是金鐘罩！Delta降臨 醫揭現階段防疫重點 08:572021/09/03 生活 社評／特使搭橋 兩岸三輸變三贏 04:102021/09/03 焦點新聞 精品助攻 帶旺百貨業績 04:102021/09/03 時尚消費 C羅 北風北絕殺愛爾蘭 04:102021/09/03 運動天地 高鐵拚最大運能！中秋連假再增184班次 9／4開賣 11:372021/09/02 生活 旅行業撐不住 無薪假人數再創疫情新高 04:102021/09/02 財經要聞 甘牌燒味9月9日熄燈 御蓮齋歇業 04:102021/09/03 財經要聞 生活熱門新聞 好日子快來了？印度神童預言這天起回歸正常生活 - 生活 逛全聯踩1禁忌她下場超糗 網：第一次聽說 - 生活 再傳長榮2機師「突破性感染」 都打過兩劑疫苗了 - 生活 超狂外送員！3個月只休1天 狠賺66萬元 - 生活 新北約會勝地再加一 侯友宜直呼三芝太浪漫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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