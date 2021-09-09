今年雙十節有3天連假（10月9日周六至10月11日周一），交通部民用航空局今（9）日宣布，澎湖、金門、馬祖等3離島航線屆時將提供588架次、4萬8242個座位，並自9月13日（周一）上午9時起開放訂位。

根據民航局規劃，10月8日（周五）至10月12日（周二）都是雙十連假航空疏運期，共計5天。期間澎湖航線374架次、2萬8062個座位；金門航線144架次、1萬5280個座位；馬祖航線70架次、4900個座位；共計提供588架次、4萬8242個座位數，民航局已要求航空公司持續注意疫情變化及訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

尖峰時段10月8日至10月10日台灣往離島，以及10月10日至10月12日離島回台灣的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」；旅客如因故無法搭乘原訂航班，務必於起飛前取消訂位，並至原開票處退票，以維護自身權益。

民航局特別提醒旅客，依指揮中心公告，搭機前14天內有疑似症狀者須於機場接受快篩，採檢陰性後始能登機。