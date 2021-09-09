屏東大學、屏東科技大學、美和科技大學、大仁科技大學等將於13日開學，當中除屏東大學採新生實體上課外，其餘3所學校已在日前宣布全採遠距教學，而今因Delta變種病毒入侵，屏東大學也在9日改變決策，公告不論新、舊生，一律遠距教學，預計10月12日再恢復實體上課。

屏東大學校長古源光指出，近日疫情再度因Delta變種病毒入侵而升溫，教育部8日晚上建議各大專校院9月中下旬開學後先採線上遠距，加上璨樹颱風也於8日晚間升格為強颱，目前正往恆春近海接近，首當其衝的屏東直接面臨颱風威脅。

因此，為因應瞬息萬變的疫情與天候變化，學校今早緊急召開防疫會議，並做成決議，即將於11日舉辦的新生始業輔導實體活動將暫緩辦理，並另公告通知。同時，原定13日到15日新生實體上課，全改為線上遠距，比照舊生預計於10月12日再恢復實體上課，新生健檢也暫緩辦理。

至於已入住學生宿舍的新生，這幾天若仍留校，學務處生輔組同仁將進行確認並關心，提供各項必要協助，至於尚未入宿的新生，則請留在家中，不要進行大規模的跨區移動，特別是中秋連假期間與親友的互動聯誼，務必遵照中央流行疫情指揮中心的各項防疫指引，持續落實防疫。而防颱部分，總務處這兩天已進行校園環境巡查，做好相關防颱準備。