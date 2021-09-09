台鐵基隆站今早6點多發生號誌故障，統計影響人次6500人，立委蔡適應表示，將要求台鐵與公路客運業者建立聯合協調會報機制，立即因應狀況，疏運旅客。

基隆站今早南下號誌故障，只有2線道通行，導致多班列車延誤，列車平均晚1小時左右，直到9點半左右修復完成，恢復通車。台鐵估計，影響列車32列次、6500人，由於正處上班尖峰時段，車站大廳擠滿人潮，許多市民哀聲載道，位在車站對面國道客運也擠滿人潮。

立委蔡適應指出，今天誤點主要是基隆至七堵段號誌故障，另於八堵至四腳亭也有人員不慎跌落事件所致，他說，事發後已要求，台鐵、公路客運業者需建立聯合協調會報機制，台鐵不能自己宣布誤點就算了，雙方應該互相通報，讓客運業能即時因應情況，加開班次。

他進一步指出，公路客運業者需行駛於高速公路，日前他也和高速公路局長談過，從汐止交流道到五堵交流道的拓寬案，目前評估可行，後續還有綜合規畫等，他將努力協調，在中央行政院能正式核定通過，改善公路運輸。

另外，蔡適應說，基隆市政府和交通部聯合規畫基隆捷運案，就是要讓在基隆、台北通勤的民眾未來能有更選擇，包括台鐵、公路及捷運可以搭乘，希望捷運案進度能繼續往前。