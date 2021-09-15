民進黨今中常會，據轉述，身兼黨主席蔡英文總統致詞時表示，立法院要開議了，五大預算案是這次的重點，行政院推動振興五倍券措施，案子推動過程，希望黨公職幫忙說明和辯護。

據轉述，由於中秋節將至，蔡英文總統除了祝福大家中秋節快樂，還特別提醒大家，「月餅不要吃太多」。

民進黨今中常會中，據轉述，黨團總召柯建銘報告時表示，本周朝野協商，周五立法院開議，下周三、四、五加開院會進行專案報告和施政報告，行政院長蘇貞昌會到立法院就3＋11決策過程、新冠疫苗採購專案報告與紓困5.0預算說明報告，24日再邀蘇進行新會期施政報告；至於是否要跟在野黨合作，會保持彈性方法處理。黨團溝通行政部門幾個重要的法案，立法院會再跟朝野溝通。

黨務報告，據轉述，民進黨祕書長林錫耀說，黨代表大會因為疫情關係要延期，目前看起來疫情沒有這麼快下降，疫情沒趨緩，全代會也沒辦法召開，建議往後延期到11月。但時間還沒有定。

此部分今下午工作小組還會再討論召開會議相關時程及大選提名條例。

據轉述，行政院政務委員黃致達報告時表示，桃園、新北，衛福部也有進駐到新北，目前疫情趨於平穩，建議指揮中心下修警戒或指引，這次警戒到9月20日，會請指揮中心就此檢討。