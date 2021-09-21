翻開台灣媒體，深感台灣中了兩個凡是的「毒」。凡是關於習近平的，就是個人獨裁；凡是關於中共的，就是萬惡的政權。隨著中國大陸成為世界第二大經濟體、跨入中等偏上收入國家行列，以及社會文明程度的提升，有效發揮第三次分配的作用被提上日程。同時將浙江省作為高質量發展建設共同富裕示範區。當大陸在制度自信與分配正義中前行時，台灣當局的輿論場總是在陰暗面中尋找攻擊漏洞，同時尾隨西方輿論不斷餵養台灣人民信息地溝油。有媒體引用《經濟學人》報導，稱中國馴化企業的措施令人不寒而慄，市場吸引力正在逐漸消失，外資企業苦不堪言。報導認為，任何有長遠眼光的人，都可能將習近平的威權統治、重塑中國經濟的賭博，以及地緣政治風險，視為退出中國市場的充分理由。

實際上，中國仍然被視為全球最有活力的市場，中國確實因為中美貿易戰帶來科技行業發張的一些挑戰，但是整體上中國擁有全世界最全面的工業製造體系。疫情雖然對中國經濟也帶來有一定的衝擊，但從筆者任職銀行機構訪視物流行業的經營情況顯示。目前中國大陸的物流行業空前繁榮，因為疫情期間，許多產品無法進口，大陸企業只好自行生產，由此帶來物流行業的欣欣向榮，可以判斷的事中國的經濟依然是有活力且具備韌性。台灣今天在抹黑和嘲諷大陸共同富裕的同時，卻無視疫情期間台灣中下階級的生活慘況，特種行業女子因生計跳樓自殺，有些工人家庭因為疫情無法上工需要高利貸維持生活。台灣今天的分配惡化，執政當局無視困境，強推五倍券之前還要老百姓拿現金購買，可比晉惠帝的何不食肉糜！

大陸就是一個標準的社會主義國家，從醫療、教育甚至防疫上都充分展現中國特色的社會主義制度優勢。在大陸住十年，就醫體驗一直不好，但是長期下來可以理解體驗不好的背後是制度，他們人多，政府要求每個人都能得到治療，所以以治好為主，體驗就隨便。台灣的健康保險制度也是充分體現社會主義的特色。中共在國家治理並沒有墨守社會主義的成規。1986年11月14日，鄧小平會見了以紐約證券交易所董事長約翰•范爾霖為團長的美國紐約證券交易所代表團，他將一張上海飛樂音響股份有限公司的股票回贈給客人。用這樣一個舉動向世界宣佈：股票市場並非資本主義所專有，社會主義國家同樣可以利用這一有效工具發展自己的經濟。

《經濟學人》用整肅來描述大陸對科技巨頭的監管，是雙標的最佳案例。美國及歐洲國家對西方科技巨頭祭出反壟斷措施，同時還有完善的反托拉斯法案來規範企業的市場運行，這是法治而在中國就是整肅？阿里巴巴及騰訊在大陸市場獨大情況正在一步一步侵蝕整個大陸的分配正義，這個與社會主義的核心價值是背道而行。螞蟻金服上市前杭州郊區余杭房價飆升，因為該公司高管可以獲取超額的利潤購買當地房產，推高當地房價，傷害的是一般民眾買不起房，與大陸的國策房住不炒相違背，當然要被監管和整改。一個正常和健康的社會絕對不是全民飢餓你獨飽。

大陸企業願意配合第三次分配被曲解成被迫做公益，無奈做公益。取之社會用之社會不正是台灣大多數企業運行的正面價值？怎麼到了大陸就變成被逼無奈？今天的中國大陸上下瀰漫在愛國主義中，這些企業的經營者也深知沒有國不會有家，如果沒有國家對於市場的保護和抵擋歐美科技巨頭的入侵，今天中國就沒有完整的互聯網金融巨頭企業，飲水思源回饋國人也是中國企業的品格之一。台灣有200萬人在大陸生活和工作、求學，桃園機場的門一直開著，大陸也沒有不讓台灣人回台灣，這就是最好的證明。兩個凡是派的台灣媒體恐怕是蔡政權愚民政策下最佳傳聲筒罷了！（作者為桃園市魯冰花愛鄉協進會理事長 ）

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