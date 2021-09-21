電價審議委員會近日即將召開，觀察台電發電成本—天然氣與煤炭，近期國際價格均走揚牽動成本上揚，不過考慮疫情衝擊民生加上台電財務狀況尚能吸收，屆時電價是否連7度凍漲，備受關注。

電價費率審議會一年召開2次，經濟部能源局表示，目前已完成所有電價審議會小組會議，但最後會議日期須依循委員時間，現在尚未定案；不過，依據「電價費率審議會設置要點」規定，今年第2次審議結果須在10月上路，因此最後會議日期最晚將不會超過下週。

台電今年上半年稅前盈餘達新台幣187.5億元，拿下經濟部所屬4家國營事業中的獲利冠軍，此外，外界估計，因應電價波動的電價準備基金仍有逾200億元，顯然台電財務狀況仍可支應凍漲。

不過，目前台灣燃氣發電占比超過40%，隨國際燃料價格看漲，中油7月已3度調漲電業天然氣價格，對台電的發電成本控制相當不利。

觀察台電公布的電價及單位成本結構，至今年7月底為止，燃料占成本比達49%，逼近5成；台電坦言，國際燃料價格走勢將是影響台電獲利表現的關鍵因素，若燃料價格持續走揚，加重台電發電成本，恐將對下半年財務表現有所影響。

不過，COVID-19疫情衝擊民生經濟，無薪假人數更一度大增，繼政府先前接連推出勞工紓困貸款、保單紓困借款後，振興五倍券活動即將接棒上路，外界認為，此階段若調漲電價將不利振興效果，猜測電價審議結果傾向連7度凍漲，維持每度2.6253元。

經濟部今年3月26日召開第1次電價費率審議會議，拍板4月至9月電價維持每度2.6253元，自2018年10月至今年9月，電價已連6度凍漲。若此次再拍板凍漲，也將刷新電價史上最長凍漲紀錄。（編輯：潘羿菁）1100921