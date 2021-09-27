經濟部今日到立法院經濟委員會針對加入CPTPP專案報告，王美花表示，食品相關公會感受到CPTPP區域經濟競爭壓力，轉支持加入CPTPP。。

根據國發會報告顯示，加入CPTPP農業、汽車與汽車零組件等產業仍將受到負面影響。

農委會主委陳吉仲報告時表示，對於加入CPTPP，農委會已有因應措施，並設下「五年後農產品外銷金額增加500億新台幣」的目標。

而5年增加500億元，這是由過去五年扣掉去年新冠疫情影響後，成長幅度約20％，以目前外銷1500億元來算，加上關稅效果約200億元，等於500億元，且這還不包含恢復豬肉出口日本等有利因素。

王美花也指出，食品相關產業感受到CPTPP與RCEP所帶來區域經濟壓力，食品業相關公會也已經建議應盡速加入CPTPP。

至於受影響產業，汽車及零組件的部分，王美花也表示，目前電動車也成為趨勢，將會輔導、補助產業轉型，持續與產業協調溝通，協助掌握核心技術、強化零組件開發、推動汽車電動化轉型並拓展外銷，並持續與產業溝通，滾動式檢討。

CPTPP開放程度高，未來加入包含農產、汽車等內需產業將因餐與自由化而面臨外國產品挑戰，儘管加入可能對台灣產業造成衝擊，但是長期而言不加入CPTPP對台灣影響更大。

王美花指出，由於CPTPP市場開放程度高，包括農產品及汽車等內需型產業將因參與自由化面臨國外產品挑戰，但是，即使加入後短期會造成衝擊，長期而言，不加入影響反而會更大。