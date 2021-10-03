蔡英文總統今天預告，她的IG追蹤人數即將破90萬，她邀請更多民眾一起加入，並表示，因為疫情的關係，最近比較少和大家面對面接觸，並詢問大家「有沒有想問我的問題？我將拍一支影片回覆大家，也謝謝各位在IG給我的支持」。

蔡英文今天在臉書表示，這段期間，不管是在臉書的留言，或是IG上的陪伴，「謝謝大家持續給我鼓勵與建議」。她也邀請民眾到她的IG，私訊問題給她，她也將拍一支影片回覆大家。

蔡英文幕僚指出，蔡英文總統自從2018年底重新啟用IG後，開始較為積極經營社群平台，2019／5／20 追蹤人數約為16.7萬人，經過總統大選的激烈選情後，選後蔡英文的IG追蹤人數來到2020年1月11日的49.3萬人。

他說，大選後蔡英文持續運用各種社群平台維持與社會溝通，尤其疫情期間社群平台也發揮了極大的防疫宣傳功能，截至今日（10／3），蔡英文總統的IG追蹤人數接近89.4萬人，即將突破90萬人門檻。

蔡英文幕僚指出，不同的社群平台代表跟不同的對象溝通與互動，尤其當代分眾現象更為明確的情況下，臉書和IG的使用群眾也有極為不同的樣貌。普遍來說IG的使用人口年齡層較臉書更為年輕，使用習慣也以分享圖片影像為主，如何「因地制宜」針對不同工具產生內容，也考驗使用者的經驗與能力。

他舉例，日前台灣自由潛水選手因為參加國際比賽遭打壓一事，就在台灣潛水族群造成極大的迴響，許多熱衷潛水的年輕人也紛紛上傳他們過往潛水與國旗的合照，以及在台灣各個潛點的美照。

他說，蔡英文總統透過社群聲援與分享台灣「海人」潛水照的行動，也讓許多「海人」和小英總統在上互相標籤，一時間小英總統的限時動態被各種潛水美照洗版，同樣也為小英總統增加了不少追蹤粉絲，形成相當另類的互動方式。