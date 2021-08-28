1名網友日前在路上發現1輛重機的擋泥板人物竟是北韓領導人金正恩的妹妹「金與正」，讓他笑說「帥哥，你眼光很高喔，這位偶像不好追呢！」其他網友則留言說，「小心一吵架就拿飛彈炸你家」、「不怕被暗殺嗎」、「勇氣可嘉，是真愛」、「小胖知道會讓你消失」。

該名網友在臉書社團「爆怨公社」發表1張圖片，圖片中是1名重機騎士正停等紅燈，醒目的是該騎士在重機後方使用的擋泥板竟是北韓領導人金正恩妹妹「金與正」，讓原PO看到後笑說「帥哥，你眼光很高喔，這位偶像不好追呢！」

1名網友日前在路上發現1輛重機的擋泥板人物竟是北韓領導人金正恩的妹妹「金與正」，讓他笑說「帥哥，你眼光很高喔，這位偶像不好追呢！」（翻攝自臉書社團「爆怨公社」）

許多網友看到照片後笑說，「追到了不能劈腿不然會很慘」、「被小胖看到的話，半徑幾公里內的人事物都會消失」、「夭壽，不怕被暗殺嗎」、「挑戰性最高的女人之一」、「這個人在北韓，應該祖宗十八代的墳都被炸掉了」、「他哥哥一言不合就導彈」、「沒人敢偷這輛車」、「該隱姓埋名了，當心你變真的擋泥板」、「一言不合就炸掉你家」。

經典的擋泥板人物有酒井法子、王祖賢、周慧敏，郭富城、劉德華，而有趣的擋泥板主角也不止此例，立委高嘉瑜先前就被粉絲將大頭照放在擋泥板上，讓高本人看到笑說「路上請保持距離，不要隨便親上去」；也有網友在路上發現前高雄市長陳菊被放在擋泥板，網友紛紛笑說「高雄王祖賢」、「花媽耶，高雄女神」。

1名網友日前在路上發現1輛重機的擋泥板人物竟是北韓領導人金正恩的妹妹「金與正」，讓他笑說「帥哥，你眼光很高喔，這位偶像不好追呢！」（翻攝自臉書社團「爆怨公社」）