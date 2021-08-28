高中職以下學校將於9月1日開學，配合學生通勤需求，台中捷運綠線當天開始也將調整班距，平日尖峰時段從目前8分鐘一班車縮短至6分半、每日可增加36班次，假日班距縮短為每10分鐘發車一班、可增加32班次。此外，配合捷粉回饋專案上路，中捷APP也全新改版。

國內新冠肺炎疫情昨天二度「＋0」，也帶動公共運輸工具的搭乘人潮，根據統計，中捷綠線27日單日運量達到1萬6735人次、創下三級警戒以來的單日最高運量，更是較一周前的20日運量提升了18.5％。台中捷運公司指出，警戒調降至二級後，捷運綠線的運量每周都在穩定成長中。

而實體課程停課長達3個多月後，高中職以下學校確定9月1日開學，中捷公司指出，為了服務師生，當天起將縮短列車班距，平日尖峰時段從目前8分鐘班距縮短至6分半鐘、離峰時段現行10分鐘班距也將縮短為9分鐘，另假日時段目前12分鐘一班車也將縮短至每10分鐘發車一班，總計平日每日有275班次、假日222班次。

此為，中捷推出的「捷粉回饋專案」也將從9月1日上路，中捷公司指出，目前主要客源來自於學生、上班族，為回饋經常搭乘者，每月乘車次數達40至49次、次月可獲上月搭乘金額20％的回饋，若單月乘車次數達50至59次、隔月可獲25％回饋金額，依此推算，搭乘次數達60次以上可獲回饋30％。

中捷公司強調，配合捷粉專案上路，全新版APP將於9月1日改版，旅客只要下載APP並綁訂電子票證卡號，即可隨時查詢搭乘次數、回饋金額等資訊。