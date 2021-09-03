長榮機師突破性感染！兒也確診全校停課、桃園二級警戒強化 陳時中：高度懷疑是Delta

機組員疫情連環爆，中央流行疫情指揮中心原訂9月15日起加強機組員管理規範，要求長程航班返台必須7+7、5+9，並加強採檢措施，今指揮官陳時中宣布，改為即日起上路。

原本機組員管理措施分高風險國、長程、短程航班3種，高風險國入境須檢疫14天並期滿採，長程、短程航班則依疫苗施打情況有所不同。長程航班沒打疫苗或打第1劑未滿2周，採7天檢疫、7天加強版自主健康管理，並接受2次採檢（D7PCR+D14快篩)。打過疫苗但未具完整保護力則採5天檢疫、9天加強版自主健康管理，並接受3次採檢（D5PCR、D9、D14快篩）。打完疫苗滿14天，則進行7天加強版自主健康管理，3次採檢（入境日或隔日、D7PCR）並定期監測。

至於原來的短程航班措施，未具完整保護力者需14天自主健康管理，每14天接受PCR採檢，而具完整保護力者則是自我健康監測，每14天接受PCR採檢。

日前長榮航空機師（案16066）檢出Delta後，中央流行疫情指揮中心宣布9月15日起加強機組員管理措施，今則改為即起上路。根據規範，長程航班未具完整保護力者，除維持7+7外，另加強採檢次數至3次，檢疫期滿1次PCR，第10、第14天各1次PCR。完整接種者維持5+9，PCR採檢次數亦增至3次，分別是期滿、第9天、第14天各1次。

至於短程航班，指揮中心則要求未具完整保護力者，改為14天加強版自主健康管理，每7天接受PCR採檢。具完整保護力者，則是7天一般自主健康管理，每7天接受PCR採檢。

陳時中提及，3位境外感染的機組員均到過芝加哥機場，要求長榮公司要對外站管理加強與檢視，檢視完成前先要求到此外站一律居家檢疫14天。

至於機師工會要求一律完成檢疫14天後才能派飛，陳時中說，相關的會與民航局討論，是要努力的方向。