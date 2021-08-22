塔利班攻克阿富汗首都喀布爾，大批阿富汗人爭相攀上美軍軍機試圖逃難，不過卻有人不幸在高空中從軍機上墜落，其中一名死者的身份被查出來是醫生，民眾也描述兩具遺體砸中自家屋頂的經歷，巨大的碰撞聲讓他一度以為是炸彈爆炸，上屋頂查看後發現血濺得到處都是、大腦外露，家人看到後當場暈倒。

3/ Disturbing people falling off the plane in Kabul.#Afghanistan pic.twitter.com/huBzOPVTOI — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) August 16 2021

塔利班奪權阿富汗引發人道危機，大批阿富汗民眾強行攀爬美軍軍機、甚至有2人在高空中從軍機摔落的畫面震撼全球，喀布爾居民薩利克（Wali Salek）接受印度網路媒體「Scroll」專訪時證實，2具遺體砸中了他家屋頂。

47歲的薩利克回憶，事發當時的16日下午他正在家裡休息，女兒們在煮飯，2個兒子在午睡，他家位在喀布爾西北方，距離哈密德．卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）僅8公里，是一棟2層樓建築。

他說聽到很大巨響，還以為是炸彈爆炸，接著牆上、屋頂的灰泥開始脫落，鄰居也都趕來關心。

Remember the horrific video of two men falling from the plane in #Kabul?



Wali Salek a resident of the city said the men crashed on his roof. “It sounded like a bomb blast” Salek told @VijaytaL as he narrated the tragic incident over a video callhttps://t.co/ViNTJxkkMM — scroll.in (@scroll_in) August 19 2021

薩利克接著爬上屋頂，看到了駭人的畫面：血在屋頂及2具嚴重受損的遺體上濺得到處都是，「他們的胃及頭都裂開了，大腦都露出來了。」

薩利克說妻子原先也和他一起爬到屋頂查看，但是看到上面的慘況後當場暈倒，他後來在10到12名鄰居的幫忙下將2具遺體包裹起來，並且送到附近的清真寺。

薩利克說鄰居告訴他，他們看到2名抓著飛機機輪的男子從機上掉了下來，他原本還以為是塔利班戰士，不過後來在其中一名死者的口袋裡發現出生證明，是一名名叫霍塔克（Shafiullah Hotak）的醫生，年約25至27歲，另一人看起來只有20歲左右，後來被指認為穆罕默德（Fida Mohammad），來自喀布爾省巴夫曼區（Paghman）。

將遺體運到清真寺後，薩利克回到家清洗殘留在屋頂上的碎肉，然後出門繼續工作。

他說住在機場附近，家人已經習慣了軍機起降的噪音，但是從沒想過會有東西從天而降，甚至砸中自己的屋頂，他坦承曾幻想過軍機會空投錢下來，但從沒想過會有屍體從天而降。