美國國防部正檢討喀布爾機場重大死傷爆炸案，因為情報單位早握有可能發生攻擊的情資，但仍無法避免這場悲劇。五角大廈指出，這本不應該發生，原本不必有人殉難。

路透社報導，早在25日夜晚前，美國情報單位幾乎早已確定，喀布爾機場外圍的攻擊行動已迫在眉睫，引發國務院對美國公民發出警告，要他們立即離開相關地區。

但僅12小時之後，一個自殺炸彈客行走穿過大批人群，走向美軍部隊控制的大門引爆炸彈，造成至少13名美軍工作人員殉職，79名阿富汗人身亡。

美軍進行調查時，最迫切的問題包括：炸彈客是如何通過塔利班（Taliban）的檢查哨？而當時美軍已知道攻擊將至，為何還有這麼多人如此集中在一個空間裡？

美國中央司令部司令麥肯錫將軍（Frank McKenzie ）在事發後數小時告訴媒體說：「有某個地方出錯了。」

麥肯錫又說，但在某些時候，軍隊沒有選擇餘地，不得不與搶登撤離班機的人群接觸，檢查他們、搜查是否攜帶武器，若有威脅將確保不能讓他們進入機場。

多位不願具名的美國官員告訴路透社，在喀布爾機場撤離工作開始前數週，軍方早就為身陷險境的阿富汗人申請離境許可。

但批准過程緩慢，加上無法確保在第3國安置這些撤離人員，導致啟程延遲；而期間離開喀布爾的所有航班一度中止6小時。

這意味著在機場大門第一線的美軍人員面臨了外面極度混亂狀況。

美國軍方官員告訴路透社說：「這本不應該發生。他們原本不必死。」

各種批評聲浪將矛頭指向拜登，因為他在危險情況下撤離美僑，以及為美方工作的阿富汗人，有些人質疑拜登不該於7月早早遺棄美國在阿富汗最大軍事設施巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base）。

部分共和黨議員表明，若巴格蘭空軍基地還開著，撤離行動將會較有秩序進行。但一些美國官員駁斥這些論點。

一名不願具名的美國國防部官員表示，若是如此，估計要有8000名美軍來維護巴格蘭基地安全，而在塔利班掌權之際，巴格蘭基地也可能遭攻擊。美國人等候離開喀布爾時，則要花約40分鐘車程來通過塔利班檢查哨。

接下來數小時內，美國將把焦點轉移到撤離在喀布爾機場的約5000名美軍。白宮昨天說，未來幾天，可能是撤離行動最危險時刻。