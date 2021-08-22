歡慶8月22日祖父母節，今年因應疫情，台中市家庭教育中心規畫「祖孫愛無距 千里e線牽」祖父母節線上系列活動，自即日起至28日，展開三階段線上慶祝活動；包括錄製獻給祖父母的歌、祖孫合照上傳臉書、線上參加祖孫瑜珈課程，參加活動可獲限量小禮物，歡迎民眾運用網路向祖父母告白。

家庭教育中心指出，祖父母節系列活動第一階段「你是我心內的一首歌」，民眾錄下一首獻給祖父母的歌，將影片上傳至家庭教育中心臉書粉絲專頁，完成指定步驟，就有機會獲得智能蒸氣眼罩、智慧手環及手足健身車等大獎。

第二階段「永恆瞬間」於22日祖父母節當日，臉書使用祖孫或祖親孫合照當大頭貼，並套用家庭教育中心製作的祖父母節大頭貼特效框，截圖上傳及留下想跟祖父母說的話，還能抽到血壓計、熱敷墊跟桌遊等多項好禮。

第三階段是8月28日的「伴我共成長－線上祖孫瑜珈課程」，鼓勵祖孫一起健康動，共享幸福活力好生活，參加前兩階活動者可優先錄取，再加贈一份精美小禮。

家庭教育中心表示，期望透過線上活動增加孫子女與祖父母的連結，運用網路向祖父母告白，讓祖孫傳情說愛零距離，雖然受疫情影響，可能無法時常與家中長輩見面相聚，藉由一首歌曲或留言真情告白，可促進家庭代間情誼，打破空間藩籬，喚起大家對長輩的關懷與重視。