目前正值氣溫升高病媒蚊活躍季節，日本腦炎為人畜共通傳染病，新北市動保處1月至7月稽查養豬場465場次，宣導豬場做好蚊蟲防疫措施，加強環境清潔，呼籲豬農落實豬隻施打日本腦炎疫苗，讓養豬戶能增加豬隻產值，民眾也能安心食用國產豬。

動保處指出，日本腦炎是日本腦炎病毒所引起的急性腦膜腦炎，受損部位包括腦、脊髓及腦膜。傳播須經由具有感染力的病媒蚊叮咬，人不會直接傳染給人，病毒會在豬、牛身上繁殖，再經由蚊子叮咬人體而感染。

台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要的傳播媒介，流行季節主要在每年5至10月，病例高峰通常出現在6至7月。人類感染後輕微者會頭痛、嘔吐，嚴重者會有急性腦炎，致死率約20％至30％；存活病例中，約30％至50％有神經性或精神性後遺症。豬隻感染日本腦炎，在妊娠母豬會引發流產或死產，造成豬農經濟損失，所幸可幫母豬施打疫苗及藉由撲滅病媒蚊預防。

動保處稽查宣導養豬戶在場區內周圍應加裝紗窗紗門、放置捕蚊燈及定期噴灑有效殺蚊劑，加強場區外疏通溝渠、傾倒積水容器與清除低漥積水處，預防病媒蚊在水中孳生繁殖。