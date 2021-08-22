154隻走私貓來台，因來源不明且未經檢疫，農委會防檢局將其全數安樂死，引發輿論撻伐，農委會主委陳吉仲今舉行記者會，強調「所有執行過程是我決定的」，並表示會負起一切責任。不過，民俗專家廖大乙卻提醒，貓屬於較陰的動物，是很會記仇且會報復的動物，加上現在值鬼月，最好別說「有事我負責」，否則恐嚴重影響運勢。

據《三立新聞網》報導，廖大乙表示，由於貓是屬於陰性且非常會記仇的動物，再加上現在正值農曆七月鬼門開，154隻貓集體在鬼月遭撲殺，恐會在「看不見」的地方進行反撲，因此千萬不要輕易說出「有事我負責」。

廖大乙舉自己父親的例子說明，父親過去因長期飽受香港腳困擾，聽信民間療法，殺貓食用治癒，沒想到卻因此得到報應，落得自己兩個兒子的第一段婚姻都無善終。

廖大乙說，走私商人走私品種貓是為了賺錢，但未到害命的程度，因此這154隻貓尋仇的對象，勢必是下令撲殺牠們的人，遭鎖定尋仇的對象恐會面臨家庭不順、離婚、車禍或罹患無法治癒的怪病。

不過，廖大乙也提供化解方式，建議下令者及執行者可至廟裡，或配合自己信仰的宗教，虔誠地向神明懺悔，並替這些貓的靈魂請願，使其下輩子能轉世為人。

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