海巡署近日破獲上百隻非法走私貓咪，後貓咪全遭安樂死，許多民眾為此怒灌蔡總統臉書表達不滿情緒。民眾黨立委蔡壁如今日於臉書發文表示，該罰的是那些走私者，綠委許智傑則建議，未來由政府主導民間募資，設置收養機構來照料。

蔡壁如指出，依據農委會統計，2018年至2020年，虐待動物案有6462件，最後依《動保法》處罰鍰與判刑僅161件，定罪率只有2.5%。

蔡壁如說，目前全台動檢員僅192人，但須負責全國每年25萬起動保相關案件，動檢員人力嚴重不足，且未具有司法調查權與偵查專業，致使偵辦動保案件成效不彰。

蔡壁如預告，明天將有許多長年關心動物的朋友站出來，訴求設立專職的「動物警察」，也希望整體社會觀念的進展，不再把動物當作物品的想法，能夠寫進《憲法》裡。

許智傑表示，貓咪遭撲殺的事件讓人難過，連最愛貓的蔡總統也感到不捨跟遺憾，未來可以思考，由政府主導民間募資，設置收養機構，來照料這些寶貴的生命，避免憾事再發生。